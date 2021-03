Seja odbora DZ o različnih interpretacijah vladnih odlokov odpovedana

Ljubljana, 16. marca - Poslanske skupine SD, LMŠ in SAB so umaknile zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ gospodarstvo, na kateri bi morali danes popoldne razpravljati o negativnih posledicah različnih interpretacij vladnih odlokov. Seja je zato odpovedana. Iz obvestila DZ o odpovedi sicer ni razvidno, zakaj so se odločili umakniti zahtevo za sklic seje.