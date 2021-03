Janša danes na Dunaj na pogovore glede razdelitve cepiv v EU

Ljubljana, 16. marca - Premier Janez Janša se bo danes na Dunaju udeležil pogovorov o razdelitvi cepiv proti covidu-19 med članicami EU. Delovnega sestanka pri avstrijskem kanclerju Sebastianu Kurzu se bosta v živo udeležila še premierja Češke in Bolgarije, preko videopovezave pa še premierja Latvije in Hrvaške, so sporočili iz Janševega kabineta.