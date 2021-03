Nafta cenejša

Singapur, 16. marca - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale, predvsem na račun močnejšega dolarja. V zadnjih mesecih so si sicer močno opomogle po padcu v prvem valu pandemije covida-19, pred dnevi pa je zagon popustil. Eden od razlogov so po pojasnilih analitikov tudi strahovi zaradi začasno ustavljenega cepljenja s cepivom AstreZenece v več državah.