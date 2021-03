Severna Koreja svari pred obiskom Blinkna v Seulu

Pjongjang, 16. marca - Severna Koreja je pred načrtovanim obiskom ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna v Seulu opozorila, da bi lahko prišlo do poslabšanja položaja na Korejskem polotoku, še posebej zaradi ameriško-korejskih vojaških vaj, ki so se začele prejšnji teden. S tem nova ameriška administracija povzroča nemir, so opozorili v Pjongjangu.