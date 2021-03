Liverpool zmagal v Wolverhamptonu

London, 15. marca - Nogometaši Liverpoola so nadaljevali tradicijo zmag proti Wolverhamptonu. V 28. krogu angleške lige so ga premagali še devetič po vrsti, tokrat jim je na gostovanju za zmago zadostoval že gol Dioga Jote v sodniškem dodatku prvega polčasa. S tremi točkami so se varovanci Jörgena Kloppa na lestvici prebili z osmega na šesto mesto.