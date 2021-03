Newyorške borze končale v zelenem

New York, 15. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, indeksa Dow Jones in S&P 500 sta končala z rekordi. Vlagatelji še naprej predvidevajo, da bodo cepiva proti covidu-19 in vladne spodbude pozdravile ameriško gospodarstvo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.