V prometni nesreči v San Diegu umrli trije brezdomci

San Diego, 16. marca - V središču San Diega v Kaliforniji se je v ponedeljek zgodila prometna nesreča, v kateri so umrli trije brezdomci. 71-letni voznik osebnega avtomobila znamke volvo je v deževnem jutru izgubil oblast nad vozilom ter najprej zapeljal na pločnik in nato v šotorsko naselje brezdomcev. Umrli so trije ljudje, šest jih je bilo poškodovanih.