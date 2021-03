Strokovnjaki WHO bodo v torek razpravljali o varnosti cepiva AstraZenece

Ženeva, 15. marca - Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) s področja cepiv bodo v torek razpravljali o varnosti cepiva proti covidu-19 družbe AstraZeneca, je danes sporočil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sestanek na to temo bo potekal tudi na Evropski agenciji za zdravila (Ema).