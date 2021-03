Hojs v povezavi s težavami pri vračanju migrantov izpostavil Maroko, Alžirijo in Pakistan

Bruselj, 15. marca - Notranji in zunanji ministri EU so danes na skupnem virtualnem zasedanju razpravljali o zunanjih vidikih migracij, pri čemer so se osredotočili na vračanje nezakonitih migrantov. Slovenski minister Aleš Hojs je s slovenskega vidika v povezavi s težavami pri vračanju migrantov izpostavil Maroko, Alžirijo in Pakistan.