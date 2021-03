Bruselj sprejel prvi strateški načrt za program Obzorje Evropa

Bruselj, 15. marca - Evropska komisija je danes sprejela prvi strateški načrt za program Obzorje Evropa, novi program EU za raziskave in inovacije, vreden 95,5 milijarde evrov v tekočih cenah. Strateški načrt zagotavlja, da bodo ukrepi EU na področju raziskav in inovacij prispevali k prednostnim nalogam unije, so sporočili iz Bruslja.