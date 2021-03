Novogoriški policisti v okolici Kanala našli prostore za proizvodnjo konoplje

Nova Gorica, 15. marca - Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v petek po odredbi Okrožnega sodišča v Novi Gorici v enem od naselij na območju Občine Kanal zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami opravili preiskavo stanovanja in osebno preiskavo pri 34-letnem moškem, sicer doma na Slovenski Obali.