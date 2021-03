Po predlogu finančnega načrta RTVS bo primanjkljaj javnega zavoda letos približno 4,8 milijona evrov

Ljubljana, 15. marca - Programski svet RTVS je danes dal pozitivno mnenje k predlogu finančnega načrta javnega zavoda za letos. Za je glasovalo 13 programskih svetnikov, štirje so bili proti, šest pa je bilo vzdržanih. Razlika med odhodki in prihodki znaša 4,77 milijona evrov, ki pa jo bodo pokrili s presežki iz preteklih let. Predlog mora obravnavati še nadzorni svet.