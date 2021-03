Musk imenovan za tehnokralja Tesle

New York, 15. marca - Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je ustanovitelja in izvršnega direktorja Elona Muska okronal z novim nazivom, in sicer tehnokralj. Finančni direktor Zach Kirkhorn pa bo v Tesli sedaj nosil tudi naziv vladar kovancev, so sporočili iz Tesle, kjer ob tem sicer niso pojasnili, ali bosta z novimi nazivi dobila tudi nove naloge.