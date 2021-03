Policijski sovici iz Cerknice priskrbeli varen dom

Cerknica, 15. marca - Dopoldne so pred policijsko postajo Cerknica namestili gnezdilnico za mladička velikega skovika, ki ga je lani našel tamkajšnji policist Bogdan Paternost. Gnezdilnico so prispevali in namestili člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic, dogodka pa sta se udeležila tudi strokovni direktor Notranjskega parka Tomaž Jančar in policist Paternost.