Etapna zmaga Würtzu Schmidtu, Pogačar ostal trdno v vodstvu

Rim, 15. marca - Kolesarji na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja so danes opravili predzadnjo, šesto etapo. Na preizkušnji od Castelraimonda do Lido di Ferma, dolgi 169 km, je bil v peterici ubežnikov najboljši Danec Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation). Slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa je zanesljivo ubranil skupno vodstvo.