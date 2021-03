Interseroh: Analiza predloga zakona o varstvu okolja kaže na uvajanje monopola

Ljubljana, 16. marca - Podjetje Interseroh je ekonomistu Sašu Polancu zaupalo pripravo študije, ki obravnava ekonomske učinke predlaganega novega zakona o varstvu okolja. Študija kaže, da predlagana rešitev vodi v postopni monopol, to pa pomeni višanje cen in manj vlaganj v investicije, so ta teden sporočili iz podjetja.