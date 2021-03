Banka Slovenije pripravlja posvet o digitalnem evru

Ljubljana, 18. marca - Digitalizacija je dosegla vsak kotiček našega življenja in spremenila tudi način plačevanja. Dodatno izbiro pri plačevanju in lažje opravljanje plačil bi lahko potrošnikom ponudil digitalni evro, o katerem razmišlja ECB. Kakšne izzive in priložnosti bi ta prinesel slovenskim deležnikom, bodo danes razmišljali tudi na dogodku Banke Slovenije.