Ruski časnik Nova Gazeta tarča kemičnega napada

Moskva, 15. marca - Ruski časnik Nova Gazeta, ki je znan po svojih kritičnih in preiskovalnih prispevkih o ruski politiki in družbi, je bil danes tarča kemičnega napada, so sporočili s časnika. Dodali so, da policija v Moskvi preiskuje razlitje tekočine pred vhodom v stavbo uredništva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.