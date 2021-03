Bruselj ne priznava napak pri nabavi cepiv, le težave s proizvodnjo

Bruselj, 15. marca - Evropska komisija v odzivu na kritike ne priznava napak pri nabavi cepiv proti novemu koronavirusu, le težave s proizvodnimi zmogljivostmi, ki pa se jih trudijo odpraviti. Sicer pa so v Bruslju znova izpostavili, da so se o razdelitvi odmerkov pogajale članice in da se članice same dogovarjajo s podjetji o konkretni dobavi.