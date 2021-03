Rajič: Počivalšek uživa enotno podporo vseh poslancev SMC

Ljubljana, 15. marca - Potem ko so se minuli teden na seji sveta SMC kresala mnenja o nadaljnjih korakih stranke, je poslanec Branislav Rajič danes v izjavi v DZ zatrdil, da ima predsednik Zdravko Počivalšek enotno podporo poslancev SMC. Poslanci Janja Sluga, Igor Zorčič in Rajič naj bi se sicer pri sklepu, s katerim so Počivalška zadolžili za prenovo stranke, vzdržali.