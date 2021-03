Vatikan: Cerkev ne more blagosloviti homoseksualnih parov

Vatikan, 15. marca - Katoliška cerkev glede na nov dekret iz Vatikana ne more blagosloviti istospolnih partnerstev. V pojasnilu so zapisali, da ne morejo blagosloviti greha. Ob tem so dodali, da ne gre za diskriminacijo in da pri takšnih zvezah priznavajo pozitivne elemente, poročajo tuje tiskovne agencije.