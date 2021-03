Zveza srednjih šol in dijaških domov podprla mariborske dijake

Ljubljana, 15. marca - Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije je danes pozvala k razumevanju dijakov pri izražanju njihove stiske ter ustavitvi prekrškovnih postopkov zoper mariborske dijake, ki so bili kaznovani, ker so 9. februarja na protestu zahtevali vrnitev v šole. Predstavniki srednjih šol upajo, da bodo pristojni našli primeren način za umik obtožb.