Prva faza prenove letališča Cerklje ob Krki bo letos končana, njeno nadaljevanje pa do leta 2028

Cerklje ob Krki, 15. marca - Na vojaškem letališču Cerklje ob Krki so med zadnjimi projekti prvega dela prenove uredili sistem za instrumentalno pristajanje in zgradili gasilsko-reševalni objekt, ki ustreza zahtevam vojaškega letalstva. Prvi del prenove so izvedbeno začeli leta 2009 in ga bodo končali letos. Drugi, predvsem podporni del, pa nameravajo končati do leta 2028.