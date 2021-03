Koper, 15. marca - Policijska uprava Koper je razkrila podrobnosti petkovega dogajanja pred mejnim prehodom Škofije, kjer so policisti v kombiju odkrili več migrantov. Kombi je vozil 39-letni poljski državljan, v njem pa je bilo še 31 oseb, ki so v Slovenijo vstopile nelegalno, od tega dva Pakistanca in 29 državljanov Bangladeša. Voznika bodo kazensko ovadiliba.