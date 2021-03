Cigler Kralj na neformalni konferenci ministrov EU o stebru socialnih pravic in načrtu za okrevanje

Ljubljana, 15. marca - Minister za delo Janez Cigler Kralj se je danes udeležil neformalne videokonference ministrov EU za zaposlovanje in socialno politiko, kjer so razpravljali o akcijskem načrtu za evropski steber socialnih pravic in pripravi načrtov za okrevanje in odpornost. Del načrta, ki spada pod njegov resor, je po besedah ministra prejel pozitivne odzive.