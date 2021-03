Predsednica TZS za opredelitev ukrepov za gospodarstvo za drugo četrtletje

Ljubljana, 15. marca - Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariča Lah je danes pozvala k podaljšanju nekaterih ukrepov za pomoč gospodarstvu do konca drugega četrtletja in k sprejetju povračila dela izgubljenega prihodka za dejavnosti, ki so še vedno zaprte, za čas od marca lani do konca junija letos. S tem bi zmanjšali negotovost glede prihodnjih mesecev.