Eurostat: Članice EU leta 2019 državljanstvo podelile več kot 706.000 ljudem

Bruselj, 15. marca - Leta 2019 so države članice Evropske unije državljanstvo podelile 706.400 ljudem, ki so živeli v njih, so danes sporočili iz Eurostata. To je pet odstotkov več kot leta 2018. Med prejemniki državljanstva EU je največ Maročanov, sledijo pa Albanci in Britanci. Slovenija je pred dvema letoma podelila 1900 državljanstev, še kažejo podatki Eurostata.