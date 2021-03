Kmetijsko ministrstvo izpostavlja pravice in dolžnosti potrošnikov

Ljubljana, 15. marca - Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so ob svetovnem dnevu pravic potrošnikov opozorili na številne pravice potrošnikov, kot so pravica do varne hrane, do obveščenosti in do izbire. Dodali pa so tudi dolžnost, in sicer spoštljivo ravnanje s hrano in preprečevanje ter zmanjševane količin odpadne hrane.