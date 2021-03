Ljubljana, 15. marca - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,31 odstotka. Rast med blue chipi beležijo delnice Petrola, Krke in NLB. Slednje so vlagateljem najbolj zanimive, saj so z njimi ustvarili že za več kot 600.000 evrov poslov.