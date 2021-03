Severno Kitajsko zajel obsežen peščeni vihar

Peking, 15. marca - Sever Kitajske je zajel močan peščeni vihar, kakršnega na območju ne pomnijo že vsaj deset let. V Pekingu, ki ga je prekril gost rumen oblak smoga in peska, so izdali rumeno opozorilo zaradi izjemno zmanjšane vidljivosti in slabega zraka. Na pekinškem letališču so morali odpovedati več sto poletov.