Afganistanske oblasti umaknile prepoved javnega petja za ženske

Kabul, 15. marca - Afganistanske oblasti so v nedeljo umaknile prepoved javnega petja za ženske, ki so jo v Kabulu uvedli prejšnji teden. Umik prepovedi je sledil protestu na socialnih omrežjih, kjer so uporabniki izražali strah pred ponovno talibanizacijo države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.