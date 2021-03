Epidemija še naprej zavira potniški promet

Ljubljana, 15. marca - Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so januarja po podatkih državnega statističnega urada prepeljali 82 odstotkov manj potnikov kot januarja lani. Vlaki so prepeljali 42 odstotkov manj potnikov, na brniškem letališču so januarja našteli 93 odstotkov manj kot januarja lani. Tovorni promet na letališču je medtem zrasel.