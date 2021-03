Uradni rezultati v Nemčiji potrdili rekorden poraz CDU

Stuttgart/Mainz, 15. marca - Ponoči objavljeni uradni rezultati so potrdili ne le poraz, ampak tudi velike izgube in doslej najslabši rezultat za konservativno CDU na nedeljskih volitvah v nemških zveznih deželah Porenje-Pfalška in Baden-Württemberg. V prvi so slavili socialdemokrati (SPD), v drugi Zeleni. Vsekakor gre za hud udarec CDU pred septembrskimi zveznimi volitvami.