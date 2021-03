V Izoli od srede deratizacija kanalizacijskega omrežja

Izola, 15. marca - Komunala Izola bo v sodelovanju s koprsko enoto Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano od srede do petka izvajala deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Izola. Deratizacijo bodo izvajali z obešanjem parafinskih vab v notranjosti kanalizacijskih jaškov, so danes sporočili iz komunalnega podjetja.