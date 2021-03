Epidemiološke razmere v svetu se še naprej slabšajo

Ljubljana, 15. marca - V zadnjem obdobju so se razmere v pandemiji covida-19 v večini opazovanih držav poslabšale. Slovenija, ki je ena redkih, kjer so se rahlo izboljšale, je sicer padla s sedmega na osmo mesto med opazovanimi državami. Na prvih treh mestih so Češka, Črna gora in Madžarska.