Na evropskih borzah previden začetek trgovanja

London/Frankfurt/Pariz, 15. marca - Indeksi na evropskih borzah so nov trgovalni teden začeli z rastjo, vendar pa so vlagatelji previdni, saj se bojijo morebitnega dviga obrestnih mer v ZDA. Z rastjo sledijo azijskim borzam, kjer so vlagatelje spodbudili podatki, da sta industrijska proizvodnja in prodaja na drobno na Kitajskem v prvih dveh mesecih leta narasli.