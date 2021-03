New Delhi, 15. marca - V Indiji so danes zabeležili 26.291 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največje dnevno povečanje števila primerov v 85 dneh. Skupno so v tej državi zabeležili že več kot 11,3 milijona okužb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.