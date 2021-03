Sedem slovenskih smučarjev na finalu sezone v Lenzerheideju

piše Sandi Mladenović

Kranjska Gora, 15. marca - Na sporedu svetovnega pokala v alpskem smučanju so v tej sezoni le še finalne tekme v smuku, superveleslalomu, slalomu in veleslalomu ter paralelna ekipna tekma v Lenzerheideju. Del finalnih bojev bodo tudi Slovenci. V Švici bodo nastopili Ana Bucik, Meta Hrovat, Ilka Štuhec, Andreja Slokar, Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Martin Čater.