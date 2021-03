Ljubljana, 15. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi jutranje prometne konice povečan promet v smeri večjih mest. Zastoji tovornih vozil so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer so vozila so ustavljena na voznem in odstavnem pasu, ter na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji.