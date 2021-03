Po turnirjih v Berlinu, Parizu in Podgorici znani vsi potniki v Tokio

Ljubljana, 14. marca - V Berlinu, Parizu in Podgorici so bili konec tega tedna na sporedu moški rokometni kvalifikacijski turnirji za olimpijske igre v Tokiu. V nemški prestolnici, kjer so nastopili tudi Slovenci in osvojili tretje mesto, so si vozovnico za Japonsko zagotovili Švedi in Nemci, v Parizu Francozi in Portugalci, v Podgorici pa Norvežani in Brazilci.