Slovenske strelke z mešanimi občutki v Indijo

Ljubljana, 16. marca - Slovenska moška strelska reprezentanca v trapu je pred kratkim v Egiptu prekinila enoletni post od mednarodnih tekmovanj, po dolgem premoru pa bodo na veliko sceno zakorakale tudi strelke z zračno in malokalibrsko puško. Pred Živo Dvoršak, Klavdijo Jerovšek in Urško Kuharič so med 18. in 29. marcem preizkušnje za svetovni pokal v New Delhiju.