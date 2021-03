V Berlinu brez presenečenja, nov izziv EP 2022

piše Aleksander Đurić

Berlin, 14. marca - Slovenski rokometaši si konec tega tedna v nemški prestolnici niso izborili četrtega nastopa na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016. V berlinskem mehurčku so bili Švedi in Nemci za razred boljši tekmeci, nekoliko zdesetkani Slovenci so na uvodnem dvoboju premagali le povprečne Alžirce.