Slovenci obtičali v Berlinu, Nemci in Švedi gredo v Tokio

Berlin, 14. marca - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnji tekmi zadnjega kroga kvalifikacijskega turnirja v Berlinu za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu izgubila proti Švedski s 25:32 (13:17). Slovenski rokometaši so v nemški prestolnici osvojili tretje mesto, na OI so se uvrstili Nemci in Švedi.