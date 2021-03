Stuttgart/Mainz, 14. marca - Na današnjih volitvah v nemških zveznih deželah Porenje-Pfalška in Baden-Württemberg je konservativna CDU kanclerke Angele Merkel utrpela precejšnje izgube. Sodeč po rezultatih vzporednih volitev televizij ARD in ZDF so v Baden-Württembergu zmagali Zeleni, v Porenje-Pfalški pa socialdemokrati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.