V Narodni galeriji celovit pogled na Bergantovo ustvarjalno pot

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 18. marca - Razstava baročnega slikarja Fortunata Berganta, ki je od četrtka na ogled v Narodni galeriji, predstavi glavne prelomnice v Bergantovem profesionalnem življenju. Obiskovalca popelje skozi umetnikovo začetno obdobje, spremlja preko Like na Hrvaškem in Rima ter po njegovi vrnitvi na Kranjsko, kjer je preživel zadnjih devet let življenja.