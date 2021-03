Pri Volkswagnu bodo ukinili več tisoč delovnih mest

Wolfsburg, 14. marca - Nemški avtomobilski koncern Volkswagen je danes sporočil, da bo do leta 2023 ukinil do 5000 delovnih mest. Kot so pojasnili v družbi s sedežem v Wolfsburgu, gre za zmanjševanje stroškov, ki je potrebno, da bodo lahko financirali prehod na proizvodnjo električnih vozil.