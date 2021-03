Marseille, 14. marca - Rus Danil Medvedjev je upravičil vlogo prvega nosilca in v Marseillu prišel do prvega naslova v 2021. V finalu turnirja Open 13 Provence ATP 250 z nagradnim skladom 334.240 evrov je premagal domačina Pierra Huguesa Herberta s 6:4, 6:7 in 6:4.