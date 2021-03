Jubilejna Kranjska Gora brez domačega tekmovalnega presežka

piše Sandi Mladenović

Kranjska Gora, 14. marca - V Kranjski Gori so spravili pod streho 60. izvedbo tradicionalnih domačih tekem alpskih smučarjev. Pokal Vitranc je ob svojem jubileju ponudil dva povsem različna tekmovalna dneva, sončni veleslalom ter slalom v snežnem metežu. Najboljši so pokazali svoje najboljše predstave. Manjkali so le navijači ter odmevnejši domači dosežek.