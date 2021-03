Letošnji cezarji v znamenju kritik zaradi zaprtja kulturnih prizorišč

Pariz, 14. marca - V francoski prestolnici Pariz so v petek podelili filmske nagrade cezar, dogodek pa so močno zaznamovale kritike na račun francoske vlade zaradi zaprtja kinematografov in drugih kulturnih prizorišč. Zmagovalec s sedmimi cezarji je sicer film Adieu les cons (Zbogom, bedaki) režiserja Alberta Dupontela.