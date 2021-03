Vreme: Padavine se bodo od severa razširile nad vso Slovenijo

Ljubljana, 14. marca - Danes bo oblačno s pogostimi padavinami, lahko tudi zagrmi. Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Hladilo se bo, popoldanske temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.